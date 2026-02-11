Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, "душат" европейскую промышленность.

Канцлер выразил удовлетворение тем, что тенденция в экологической политике ЕС начала меняться, и в качестве следующего шага Штокер намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. Канцлер считает, что это обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит переезд компаний в другие страны.