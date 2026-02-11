https://ria.ru/20260211/avstriya-2073547542.html
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС
Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, "душат"... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:36:00+03:00
2026-02-11T01:36:00+03:00
2026-02-11T01:36:00+03:00
в мире
австрия
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002790150_0:96:3071:1824_1920x0_80_0_0_33c68c517e724c4faf86ff4666db7747.jpg
https://ria.ru/20260202/import-2071732474.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002790150_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_481e72c68ea0c9618688c97a68e657fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, евросоюз, politico
В мире, Австрия, Евросоюз, Politico
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС
Канцлер Австрии Штокер призвал снизить цены на энергоресурсы ради промышленности
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, "душат" европейскую промышленность.
"Самая насущная задача - снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно", - заявил канцлер в интервью европейскому изданию газеты Politico
.
По его словам, подход стран ЕС
к "зеленому курсу" оказался неустойчивым - так, в Австрии
снижение выбросов углекислого газа в первую очередь связано с сокращением производства. Штокер считает, что "стать экологичнее" не может быть целью, поскольку означает "стать беднее".
Канцлер выразил удовлетворение тем, что тенденция в экологической политике ЕС начала меняться, и в качестве следующего шага Штокер намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. Канцлер считает, что это обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит переезд компаний в другие страны.