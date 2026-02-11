Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
01:36 11.02.2026
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС
Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, "душат"... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, австрия, евросоюз, politico
В мире, Австрия, Евросоюз, Politico
Канцлер Австрии призвал к снижению цен на энергоресурсы в ЕС

Канцлер Австрии Штокер призвал снизить цены на энергоресурсы ради промышленности

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что лидеры стран Евросоюза должны сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые, по его словам, "душат" европейскую промышленность.
"Самая насущная задача - снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно", - заявил канцлер в интервью европейскому изданию газеты Politico.
По его словам, подход стран ЕС к "зеленому курсу" оказался неустойчивым - так, в Австрии снижение выбросов углекислого газа в первую очередь связано с сокращением производства. Штокер считает, что "стать экологичнее" не может быть целью, поскольку означает "стать беднее".
Канцлер выразил удовлетворение тем, что тенденция в экологической политике ЕС начала меняться, и в качестве следующего шага Штокер намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. Канцлер считает, что это обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит переезд компаний в другие страны.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
2 февраля, 15:13
 
