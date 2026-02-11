МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании оставляют только вывозные рейсы с Кубы, а затем приостановят полеты, сообщили летающие туда авиакомпания Российские авиакомпании оставляют только вывозные рейсы с Кубы, а затем приостановят полеты, сообщили летающие туда авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind.

Корректировки в программе полетов на кубинских направлениях внесены из-за сложностей с заправкой самолетов топливом на Кубе.

В частности, "Россия" с 12 февраля будет летать только из Гаваны и Варадеро в Москву для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся на Кубе. После этого полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена - до изменения ситуации. Остальным категориям пассажиров будет предложен возврат денежных средств, который можно оформить на сайте перевозчика, через контакт-центр или через туроператора.

Nordwind также со вторника будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко в Москву. Для оформления возврата ранее оформленных билетов пассажирам рекомендовано обращаться по месту приобретения. Если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета, надо обращаться напрямую к туроператору за возможностью оформить возврат денежных средств или переоформлением поездки на альтернативные варианты.