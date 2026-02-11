ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Атаки БПЛА ВСУ отражены ночью в 12 городах и районах Ростовской области, люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Отражены БПЛА в 12 городах и районах. Атаке подверглись - Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, города Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.
Кроме того, в Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен обломок БПЛА, вызваны специалисты. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества три частных дома. А также в Милеровском районе повреждены фасад частного дома и сарай.
Информация о последствиях уточняется.
