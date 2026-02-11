https://ria.ru/20260211/ataka-2073542342.html
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожской области
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожской области с помощью БПЛА, жертв нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.02.2026
