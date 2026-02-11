https://ria.ru/20260211/apple-2073658681.html
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Apple зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 11.02.2026
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости: Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit