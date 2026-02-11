Рейтинг@Mail.ru
14:45 11.02.2026
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Apple зарегистрировала товарный знак в России
россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2025 года. В феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом компания хочет предоставлять в России наборы разработчика для создания программ и приложений.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
РоссияAppleФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
