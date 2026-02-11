Антибиотики на страже здоровья: почему мир не может от них отказаться

За тысячи лет до того, как Александр Флеминг получил Нобелевскую премию за открытие пенициллина, люди в разных частях света интуитивно научились применять растения с антимикробными свойствами.

Хотя свое официальное название пенициллин получил лишь в 1942 году, помогать людям он стал гораздо раньше как в мирное время, так и в период войн и эпидемий.

Сегодня невозможно представить жизнь без антибиотиков. Их активно используют в медицине, животноводстве и других отраслях. И, конечно, вокруг антибактериальных лекарств сложилось немало мифов. Один из самых распространенных – эти препараты наносят непоправимый вред организму и от них нужно полностью отказаться.

Действительно ли антибиотики – зло, и есть ли шанс когда-нибудь заменить их другими лекарствами? РИА Новости решили разобраться вместе с главой ведущей российской инновационной биофармацевтической компании "Промомед" Петром Белым и директором по новым продуктам Кирой Заславской.

Миф или правда

Антибиотики — это группа лекарственных препаратов, которые подавляют рост или уничтожают бактерии, простейшие, грибы или даже некоторые виды клеток злокачественных опухолей.

Некоторые россияне, особенно старшего поколения, не представляют жизни без антибиотиков и считают, что без них нельзя вылечить ни одну простуду, ведь только такой препарат сможет поставить пациента “на ноги” и сбить температуру.

Однако это не так: например, Минздрав России в 2024 году утвердил новый список лекарственных препаратов, которыми нужно лечить ОРВИ, исключив из него антибиотики. Ведь антибиотики не борются с вирусами.

При этом другие люди воспринимают антибиотики как нечто враждебное, потенциально опасное – мол, если начнешь принимать антибиотики, это убьет собственные защитные системы в организме, а также у организма образуется резистентность к ним и в будущем в действительно тяжелой ситуации они перестанут помогать.

Истина, как всегда, где-то по середине. Кира Заславская подчеркивает, что бактерии существовали задолго до нас и будут существовать и после нас. Есть научные работы, доказывающие, что бактерии и микрофлора сыграли важную роль в эволюции жизни на Земле.

Как бы человечество не старалось, но макромир и микромир находятся в постоянном взаимодействии. "Новые бактерии постоянно стараются проникнуть в организм человека, потому что он является для них удобной питательной средой, – пояснил Петр Белый. – Конечно, человеку нужна защита. Если ее не будет, то мы очень быстро превратимся в питательную среду, и откатимся на уровень средневековья".

В средние века население Европы сократилось на 75% за 100 лет не только из-за войн, но и постоянных эпидемий, и бактериальных инфекций, напомнил он.

Антибиотики должны назначаться врачом, приниматься в нужный момент и нужным курсом. Поскольку самолечение при бактериальных инфекциях может привести к тяжелым осложнениям. Отдельно стоит отметить, что существует целый ряд очень опасных внутрибольничных инфекций, когда для спасения жизни принимаются целые коктейли антибиотиков.

Современному миру ни в коем случае нельзя отказываться от антибактериальной терапии, уверена Кира Заславская. Как показывает аналитика, таких перспектив пока нет.

Это подтверждают цифры. Согласно данным международных исследовательских компаний, мировой рынок антибиотиков демонстрирует динамичный рост, обусловленный растущей распространенностью инфекционных заболеваний, увеличением продолжительности жизни и необходимостью борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

По разным оценкам, объем глобального рынка антибиотиков в 2025 году составил около 49-54 миллиардов долларов, а к 2035 году может достичь 70-84 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста 3,25-4,5%.

Не допустить катастрофы

"Нужно разрабатывать новые антибиотики, новые комбинации и препараты с новым механизмом антибактериального действия", – поделился Петр Белый.

По его словам, нужно изучать разные способы воздействия на жизнь бактерий, но ни в коем случае не отказываться ни от разработок, ни от этой терапии. “Это будет катастрофа”, – заверил он.

И если сейчас человеку за курс лечения требуется, к примеру, пять таблеток, то в будущем мы движемся к тому, чтобы с проблемой справлялась одна таблетка, при этом она будет обладать другим механизмом воздействия на жизненный цикл бактерий. Уже сегодня есть антибиотики “пятого поколения”. Однако потенциал для развития огромен. Ведь существуют суперинфекции, которые тоже совершенствуются. "Они все равно будут стараться пролезть через стену защиты", – пояснила Кира Заславская.

Мир не может и не должен отказываться от антибиотиков. Они – не враг, а инструмент, который при грамотном применении спасает миллионы жизней. Да, бактерии будут эволюционировать, но и медицина не стоит на месте. Будущее – не в отказе от антибиотиков, а в их совершенствовании. Они должны стать более эффективными, безопасными и удобными для пациента.

"Мы всегда будем жить вместе с бактериями. Но у нас должно быть оружие, чтобы оставаться на шаг впереди", – уверена Заславская.

Ежедневная борьба

"Промомед" развивается именно в такой парадигме: производит и продвигает современные лекарственные препараты, фокусируя усилия на повышении эффективности и улучшении профиля безопасности терапии наиболее опасных заболеваний.

В портфеле компании есть антибиотики в формате порошка для инъекций, таблеток, в том числе, диспергируемых, растворов для внутривенных инфузий и инъекций, а также капсул.

Среди продуктов "Промомед" представлены цефалоспориновые антибиотики, которые применяются при широком спектре бактериальных инфекций, а также антибактериальные препараты для лечения сложных инфекций в стационарах.

В 2025 году, когда в России и других странах возник дефицит амоксициллина, компания обеспечивала не только пациентов в нашей стране, но и поставляла в страны Азии, где бушевала бактериальная пневмония. Также в портфеле есть антибиотики последних поколений, так называемые "лекарства последней надежды".

Антибиотики – это только часть продуктового портфеля "Промомед". Ежегодно ассортимент активно расширяется. Компания выпускает более 360 лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – ред.).

ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик".

Благодаря этому компания реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.