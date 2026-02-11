https://ria.ru/20260211/anapa-2073713770.html
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие
Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в техникуме в анапе
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
