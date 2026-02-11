Рейтинг@Mail.ru
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие
17:27 11.02.2026 (обновлено: 18:00 11.02.2026)
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие
Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:27:00+03:00
2026-02-11T18:00:00+03:00
В Анапе на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие

СК: криминалисты на месте ЧП в Анапе изъяли огнестрельное оружие и патроны

Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны
Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Криминалисты на месте происшествия в Анапе изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следователи и криминалисты следственного управления СК России по Краснодарскому краю продолжают работу на месте происшествия в Анапе. В ходе осмотра изъято огнестрельное оружие, гильзы и патроны, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным кубанского ГУМВД, студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
