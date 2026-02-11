https://ria.ru/20260211/anapa-2073665802.html
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше - РИА Новости, 11.02.2026
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
Охранник техникума в Анапе оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы, не дал нападавшему зайти дальше, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:13:00+03:00
2026-02-11T15:13:00+03:00
2026-02-11T15:13:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073713749_0:115:1053:707_1920x0_80_0_0_570d297c3bb91a313dd832e1a2f69075.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073664230.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073713749_66:0:1009:707_1920x0_80_0_0_401baf3ecd19977e98cd83f4e2eec742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
Охранник техникума в Анапе не дал открывшему стрельбу студенту зайти дальше