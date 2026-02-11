Рейтинг@Mail.ru
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
15:13 11.02.2026
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
происшествия
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
анапа
краснодарский край
происшествия, анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Охранник техникума в Анапе оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы, не дал нападавшему зайти дальше, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, злоумышленник был задержан.
"Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX.
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайВениамин КондратьевНападение в техникуме в Анапе
 
 
