При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник - РИА Новости, 11.02.2026
15:04 11.02.2026 (обновлено: 17:41 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/anapa-2073664230.html
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник - РИА Новости, 11.02.2026
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, погиб охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:04:00+03:00
2026-02-11T17:41:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073722076_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_92c57ef27aa4b274bc66a3eae33613ad.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073663929.html
анапа
краснодарский край
россия
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
2026-02-11T15:04
true
PT0M27S
Обстановка возле колледжа в Анапе, где произошла стрельба
Обстановка возле колледжа в Анапе, где произошла стрельба
2026-02-11T15:04
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073722076_52:0:1029:733_1920x0_80_0_0_834857fac474df232dba6f9dc049efd0.jpg
1920
1920
true
происшествия, анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе, Россия

При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, погиб охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар. Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж", — написал он на платформе MAX.
Еще два человека получили ранения средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь, добавил глава региона.
Злоумышленника задержали. На месте ЧП работают сотрудники полиции и других силовых ведомств. Они изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайВениамин КондратьевНападение в техникуме в АнапеРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
