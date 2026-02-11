https://ria.ru/20260211/anapa-2073664230.html
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, погиб охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.02.2026
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
Обстановка возле колледжа в Анапе, где произошла стрельба
Обстановка возле колледжа в Анапе, где произошла стрельба
