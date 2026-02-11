Рейтинг@Mail.ru
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 11.02.2026 (обновлено: 17:09 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/anapa-2073663929.html
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы - РИА Новости, 11.02.2026
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы
Движение транспорта временно перекрыто на прилегающих улицах после происшествия в Анапе в связи с работой правоохранителей, сообщили в ОМВД по городу. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:01:00+03:00
2026-02-11T17:09:00+03:00
происшествия
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_0:23:1221:710_1920x0_80_0_0_9dd943e841bf5f476d8860129ebb2816.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073665802.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_40:0:1181:856_1920x0_80_0_0_e467dc4c875f0511d241feb1f62b8718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа
Происшествия, Анапа
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы

На прилегающих к техникуму в Анапе улицах перекрыли движение после стрельбы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Движение транспорта временно перекрыто на прилегающих улицах после происшествия в Анапе в связи с работой правоохранителей, сообщили в ОМВД по городу.
"В связи с происшествием и работой сотрудников правоохранительных органов, движение транспорта по улице Промышленная на участке от улицы Ленина до улицы Астраханская временно перекрыто. Автомобильное движение по прилегающим улицам Ленина и Крылова затруднено", - говорится в сообщении.
По данным кубанского ГУМВД, сегодня студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести.
Ситуация у Анапского индустриального техникума после стрельбы - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Охранник техникума в Анапе не дал нападавшему зайти дальше
Вчера, 15:13
 
ПроисшествияАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала