У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы
Движение транспорта временно перекрыто на прилегающих улицах после происшествия в Анапе в связи с работой правоохранителей, сообщили в ОМВД по городу. РИА Новости, 11.02.2026
На прилегающих к техникуму в Анапе улицах перекрыли движение после стрельбы
КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Движение транспорта временно перекрыто на прилегающих улицах после происшествия в Анапе в связи с работой правоохранителей, сообщили в ОМВД по городу.
"В связи с происшествием и работой сотрудников правоохранительных органов, движение транспорта по улице Промышленная на участке от улицы Ленина до улицы Астраханская временно перекрыто. Автомобильное движение по прилегающим улицам Ленина и Крылова затруднено", - говорится в сообщении.
По данным кубанского ГУМВД, сегодня студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести.