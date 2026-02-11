Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио - РИА Новости, 11.02.2026
15:29 11.02.2026
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио - РИА Новости, 11.02.2026
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио
Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, япония, токио
В мире, Россия, Япония, Токио
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио

РИА Новости: Ноздрев рассказал об ответе РФ на действия с ее активами в Японии

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЯпонииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев.
"Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства.
По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему.
"Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля в 14.00 мск.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией
Вчера, 11:44
 
