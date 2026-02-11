Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио

ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев.
«
"Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства.
По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему.
"Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля в 14.00 мск.