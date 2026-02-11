Рейтинг@Mail.ru
15:18 11.02.2026
Европарламент призвал использовать российские активы для поддержки Украины
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Европарламент, Евросоюз
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, вновь призывающую Евросоюз использовать российские активы для финансирования Украины.
"(ЕП – ред.) вновь призывает к срочному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины при соблюдении норм международного права", - сказано в документе.
Из 644 присутствовавших депутатов Европарламента 440 проголосовали "за", 119 - "против", 85 - воздержались.
Еврокомиссия в прошлом году пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе
