Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера

Если вы имеете дело с поддельным номером, пробейте его в интернете или через банковское приложение. Не делая перевод, можно узнать, кто является держателем счета. В любом случае, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров “да” и не сообщайте личные данные, заключил эксперт.