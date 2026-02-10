Рейтинг@Mail.ru
Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера
03:10 10.02.2026
Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера
Современные технологии дают возможность узнать, кто звонит на ваш номер еще до того, как вы подняли трубку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры...
Назван способ определить, кто звонит с незнакомого номера

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Современные технологии дают возможность узнать, кто звонит на ваш номер еще до того, как вы подняли трубку, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Бывают ожидаемые и необходимые звонки, например, от курьера или оператора компании. Но часты и нежелательные, например, от мошенников, маскирующихся под службы доставки, банки и тп. Чтобы определить их, нужно проверить, был ли этот телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах, советует Тимофеев.
“Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации”, — рассказал он.
Если вы имеете дело с поддельным номером, пробейте его в интернете или через банковское приложение. Не делая перевод, можно узнать, кто является держателем счета. В любом случае, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров “да” и не сообщайте личные данные, заключил эксперт.
Заголовок открываемого материала