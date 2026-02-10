МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата на 12 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата на 12 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил 360.ru

Центральное подразделение занимается работой по взысканию долгов в пользу более 250 ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний региона. Процесс осуществляется комплексно: используются современные технологии, юридические инструменты и аналитические возможности команды профессионалов.

"В расчетном центре создана система взыскания полного цикла: от досудебного урегулирования до электронных исполнительных документов", – подчеркнули в организации.