МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов
МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата на 12 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил 360.ru
.
Центральное подразделение занимается работой по взысканию долгов в пользу более 250 ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний региона. Процесс осуществляется комплексно: используются современные технологии, юридические инструменты и аналитические возможности команды профессионалов.
"В расчетном центре создана система взыскания полного цикла: от досудебного урегулирования до электронных исполнительных документов", – подчеркнули в организации.
Специалисты МосОблЕИРЦ оказывают консультационную помощь гражданам-должникам. Им рассказывают о получении рассрочек и компенсаций, особенностях оплаты ЖКУ при разводе и банкротстве, а также начислении пеней.