Рейтинг@Mail.ru
МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:50 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zhkkh-2073467552.html
МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов
МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов - РИА Новости, 10.02.2026
МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов
МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:50:00+03:00
2026-02-10T15:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4ce7b1e7e2a21a9cce53a3f7201458a7.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7ac9d0615ede6d5e072c24c27d164c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МосОблЕИРЦ вернул в ЖКХ Подмосковья 57 млрд рублей долгов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МосОблЕИРЦ в 2025 году обеспечил возврат задолженности по коммунальным услугам в Московской области на сумму более 57 миллиардов рублей, увеличив объем возврата на 12 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил 360.ru.
Центральное подразделение занимается работой по взысканию долгов в пользу более 250 ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний региона. Процесс осуществляется комплексно: используются современные технологии, юридические инструменты и аналитические возможности команды профессионалов.
"В расчетном центре создана система взыскания полного цикла: от досудебного урегулирования до электронных исполнительных документов", – подчеркнули в организации.
Специалисты МосОблЕИРЦ оказывают консультационную помощь гражданам-должникам. Им рассказывают о получении рассрочек и компенсаций, особенностях оплаты ЖКУ при разводе и банкротстве, а также начислении пеней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала