В Госдуме предложили ввести стандарты информирования о ценах на квартиры

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые прозрачные стандарты информирования покупателей о ценах на недвижимость.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным обеспечить сопоставимую степень прозрачности и на "небанковском" участке цепочки — в части формирования и раскрытия полной цены приобретения жилья и всех обязательных платежей", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что необходимо убрать из стоимости жилья скрытые комиссии и различные обязательные платежи, с которыми постоянно сталкиваются покупатели. Граждане, по его мнению, должны чётко понимать стоимость квадратного метра без дополнительных накруток.

"Мы предлагаем установить единые прозрачные стандарты информирования граждан о ценах на недвижимость. Предлагаем запретить без предварительного информирования покупателей добавлять в стоимость квадратного метра различные комиссии и обязательные платежи. Люди должны понимать, сколько стоит квартира без допнакруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки", – заявил лидер партии.

Он подчеркнул, что вся информация о стоимости жилья должна быть правдивой, без скрытых платежей. "Сегодня рынок устроен таким образом, что подавляющее большинство строительных компаний пытаются завуалировать подлинную информацию о своих ценах. Механизмы используют разные, но чаще всего застройщики сначала взвинчивают стоимость квадратного метра, а потом вводят "акции", "скидки", льготные "беспроцентные рассрочки", – уточнил политик.

По словам Миронова, крупные суммы денег, минуя основной договор об участии в долевом строительстве, застройщики собирают при помощи "сопутствующих платежей", например, с бронирования квартиры, платного юридического сопровождения сделки, платных опций, которые навязывают покупателям в качестве основного условия сохранения рекламной цены.