В Госдуме предложили ввести стандарты информирования о ценах на квартиры - РИА Новости, 10.02.2026
02:20 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zhile-2073338378.html
В Госдуме предложили ввести стандарты информирования о ценах на квартиры
В Госдуме предложили ввести стандарты информирования о ценах на квартиры
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые прозрачные стандарты информирования покупателей о ценах на... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Жилье, Сергей Миронов
В Госдуме предложили ввести стандарты информирования о ценах на квартиры

РИА Новости: Миронов предложил ввести стандарты информирования о ценах на жилье

Комната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые прозрачные стандарты информирования покупателей о ценах на недвижимость.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным обеспечить сопоставимую степень прозрачности и на "небанковском" участке цепочки — в части формирования и раскрытия полной цены приобретения жилья и всех обязательных платежей", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что необходимо убрать из стоимости жилья скрытые комиссии и различные обязательные платежи, с которыми постоянно сталкиваются покупатели. Граждане, по его мнению, должны чётко понимать стоимость квадратного метра без дополнительных накруток.
"Мы предлагаем установить единые прозрачные стандарты информирования граждан о ценах на недвижимость. Предлагаем запретить без предварительного информирования покупателей добавлять в стоимость квадратного метра различные комиссии и обязательные платежи. Люди должны понимать, сколько стоит квартира без допнакруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки", – заявил лидер партии.
Он подчеркнул, что вся информация о стоимости жилья должна быть правдивой, без скрытых платежей. "Сегодня рынок устроен таким образом, что подавляющее большинство строительных компаний пытаются завуалировать подлинную информацию о своих ценах. Механизмы используют разные, но чаще всего застройщики сначала взвинчивают стоимость квадратного метра, а потом вводят "акции", "скидки", льготные "беспроцентные рассрочки", – уточнил политик.
По словам Миронова, крупные суммы денег, минуя основной договор об участии в долевом строительстве, застройщики собирают при помощи "сопутствующих платежей", например, с бронирования квартиры, платного юридического сопровождения сделки, платных опций, которые навязывают покупателям в качестве основного условия сохранения рекламной цены.
"Ситуация с ценами на недвижимость требует вмешательства правительственного блока, ответственного за жилищную политику, и мы предлагаем кабмину разработать чёткую, прозрачную систему информирования граждан о ценах на жильё", – подытожил он.
