Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Причиной землетрясения в районе Анапы и Новороссийска стала разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ и глыб в земной коре, сообщил РИА Новости завкафедрой географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского профессор Борис Вахрушев.