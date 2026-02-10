Рейтинг@Mail.ru
09:55 10.02.2026
Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске
Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске
анапа
новороссийск
республика крым
андрей кравченко (государственный служащий)
казанский (приволжский) федеральный университет
анапа, новороссийск, республика крым, андрей кравченко (государственный служащий), казанский (приволжский) федеральный университет, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Причиной землетрясения в районе Анапы и Новороссийска стала разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ и глыб в земной коре, сообщил РИА Новости завкафедрой географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского профессор Борис Вахрушев.
"Активизировалась зона между Тихим океаном, восточноевропейской платформой и глыбой африкано-аравийского континента. Происходит накопление напряжений, происходит разрядка. Видимо, где-то произошел сдвиг (между глыбами и платформами – ред.)... У нас, в Причерноморье, наблюдается так называемый понтийский эффект. Идет давление глыбы на глыбу с юга на север, и самая разрушительная разрядка идет через Турцию, Грецию, Италию. Там зона разрядки больше, у нас, в районе Крыма и Черноморского побережья, слабее", - сказал Вахрушев.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
3 февраля, 07:25
Он добавил, что землетрясение в Азовском море 2 февраля у берегов Крыма также является следствием разрядки накопившихся напряжений и взаимосвязано с произошедшим на Кубани.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
09:32
 
