https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073342229.html
В Краснодарском крае произошло землетрясение
В Краснодарском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 10.02.2026
В Краснодарском крае произошло землетрясение
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщил ЕССЦ. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:14:00+03:00
2026-02-10T03:14:00+03:00
2026-02-10T10:03:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
происшествия
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_686fb3d2990452c4a3d4bc007d978c3e.jpg
https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073372799.html
https://ria.ru/20260210/novorossiysk-2073365213.html
краснодарский край
новороссийск
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9dad439812002007004e9934ff28df86.jpg
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
2026-02-10T03:14
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия, анапа
Краснодарский край, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Происшествия, Анапа
В Краснодарском крае произошло землетрясение
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8