В Краснодарском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 10.02.2026
03:14 10.02.2026 (обновлено: 10:03 10.02.2026)
В Краснодарском крае произошло землетрясение
В Краснодарском крае произошло землетрясение
2026
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщил ЕССЦ.
Подземные толчки зафиксировали в 2:21 по московскому времени в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска. Очаг залегал на глубине десять километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске
09:55
Как заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко, инфраструктура не получила повреждений. Информации о пострадавших нет.
При этом для проведения дополнительной проверки на некоторых участках поезда следуют со сниженной скоростью, уточнили в РЖД.
По данным Life, землетрясение также ощутили жители Анапы, Витязево, Сукко, станицы Раевская и других ближайших населенных пунктов.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
09:32
 
