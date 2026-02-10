Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией

СИРИУС, 10 фев - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в районе Анапы и Новороссийска, не является аномалией, это обычное явление для этой территории, поскольку она расположена в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Артем Крылов.

"Землетрясения в данном районе это не аномалия. Они являются обычным явлением. Так как район расположен в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. В этой зоне происходит коллизия упомянутых плит, формируя сжимающие региональные тектонические напряжения. Под действием этих сжимающих напряжений в разломных зонах происходят землетрясения", - сказал Крылов.