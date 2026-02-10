https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073402925.html
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией - РИА Новости, 10.02.2026
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в районе Анапы и Новороссийска, не является аномалией, это обычное явление для этой территории, поскольку она... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:50:00+03:00
2026-02-10T11:50:00+03:00
2026-02-10T11:50:00+03:00
анапа
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_686fb3d2990452c4a3d4bc007d978c3e.jpg
https://ria.ru/20260210/novorossiysk-2073365213.html
анапа
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9dad439812002007004e9934ff28df86.jpg
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
2026-02-10T11:50
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Анапа, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
Крылов объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
СИРИУС, 10 фев - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в районе Анапы и Новороссийска, не является аномалией, это обычное явление для этой территории, поскольку она расположена в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Артем Крылов.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае
ночью. Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко
рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе
, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине десяти километров.
"Землетрясения в данном районе это не аномалия. Они являются обычным явлением. Так как район расположен в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. В этой зоне происходит коллизия упомянутых плит, формируя сжимающие региональные тектонические напряжения. Под действием этих сжимающих напряжений в разломных зонах происходят землетрясения", - сказал Крылов.
Эксперт добавил, что произошедшее землетрясение обладало магнитудой 4,8, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC): этот показатель характерен для землетрясений средней мощности.