Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией - РИА Новости, 10.02.2026
11:50 10.02.2026
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в районе Анапы и Новороссийска, не является аномалией, это обычное явление для этой территории, поскольку она... РИА Новости, 10.02.2026
анапа
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
анапа
новороссийск
краснодарский край
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
анапа, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Анапа, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Крылов объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией

СИРИУС, 10 фев - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в районе Анапы и Новороссийска, не является аномалией, это обычное явление для этой территории, поскольку она расположена в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Артем Крылов.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью. Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине десяти километров.
"Землетрясения в данном районе это не аномалия. Они являются обычным явлением. Так как район расположен в широкой зоне коровых деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. В этой зоне происходит коллизия упомянутых плит, формируя сжимающие региональные тектонические напряжения. Под действием этих сжимающих напряжений в разломных зонах происходят землетрясения", - сказал Крылов.
Эксперт добавил, что произошедшее землетрясение обладало магнитудой 4,8, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC): этот показатель характерен для землетрясений средней мощности.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
Вчера, 09:32
 
АнапаНовороссийскКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
