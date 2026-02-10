Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 10.02.2026 (обновлено: 07:34 10.02.2026)
На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского

Аналитик Меркурис: у Зеленского нет другого выбора, кроме как продолжать войну

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина не способна защитить свою энергетику от российских ракет, но Владимир Зеленский не желает завершать конфликт, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"На Украине много высококвалифицированных специалистов в области энергетики, которые могут провести множество ремонтных работ. Но как только украинцы устраняют повреждения, русские снова запускают ракеты — и все сначала. <…> И каждый новый российский удар еще более разрушительный. <…> Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют", — отметил он.
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
7 февраля, 08:00
Вместе с тем Меркурис высказал уверенность, что несмотря на все потери и страдания людей, Зеленский не пойдет на уступки ради прекращения конфликта.
"Недавно Зеленский крайне панически и гневно заявил, что российские беспилотники и ракеты достигают цели из-а недостатков украинских ВВС и ПВО, которые якобы могли бы сделать больше. <…> Но Зеленский, конечно, не говорит, что именно нужно сделать. <…> В любом случае он, очевидно, не хочет прекращать конфликт, не хочет уступать ни миллиметра территории. <…> У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других", — пояснил аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
 
