На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского

"Недавно Зеленский крайне панически и гневно заявил, что российские беспилотники и ракеты достигают цели из-а недостатков украинских ВВС и ПВО, которые якобы могли бы сделать больше. <…> Но Зеленский, конечно, не говорит, что именно нужно сделать. <…> В любом случае он, очевидно, не хочет прекращать конфликт, не хочет уступать ни миллиметра территории. <…> У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других", — пояснил аналитик.