"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 10.02.2026
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
Владимир Зеленский устроил истерику после переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критического положения на фронте и осознания неминуемого краха Киева в зоне... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
абу-даби
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
дмитрий песков
россия
в мире
абу-даби
украина
россия
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского

Политолог Доктороу: Зеленский пришел в ярость из-за переговоров в Абу-Даби

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику после переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критического положения на фронте и осознания неминуемого краха Киева в зоне спецоперации, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера <…> он пришел в ярость и заявил: "Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами" и так далее. Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? <…> Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского
Вчера, 04:03
По его мнению, режим Зеленского попал в ловушку, где скорейшее окончание конфликта с Россией означает свержение главы киевского режима, но сохранение украинского государства. Вместе с этим, затягивание борьбы, которого придерживается Зеленский, мало что оставит от страны.
«
"Возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы патриотов, и они не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам. <…> От Украины мало что останется, если эта война не закончится в ближайшее время. Но я думаю, что все к этому идет. <…> Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику господина Зеленского", — подытожил Доктороу.
В Абу-Даби на прошлой неделе состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Эмиратах работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещав, что она продолжится.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеАбу-ДабиУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
