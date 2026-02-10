Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 10.02.2026 (обновлено: 11:05 10.02.2026)
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
Два человека погибли в результате ударов ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.02.2026
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ

Два человека погибли от ударов ВСУ в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате ударов ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА по частному сектору села Водяное (Каменско-Днепровский муниципальный округ) от полученных ранений погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается. Высокая активность дронов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки на гражданский автомобиль на автодороге в направлении города Васильевка погиб еще один мужчина.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей России, заявил Мирошник
