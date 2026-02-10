https://ria.ru/20260210/zaporozhskaya-oblast-2073391061.html
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
Два человека погибли в результате ударов ВСУ по Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:59:00+03:00
2026-02-10T10:59:00+03:00
2026-02-10T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260210/miroshnik-2073354784.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
В Запорожской области два человека погибли при ударе ВСУ
Два человека погибли от ударов ВСУ в Запорожской области