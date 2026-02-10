https://ria.ru/20260210/zapad-2073418621.html
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров
Запад отчаянно сопротивляется объединению в интеграционные структуры Китая, Индии, Бразилии, объединениям в Евразии и на постсоветском пространстве, заявил... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:31:00+03:00
2026-02-10T12:31:00+03:00
2026-02-10T12:31:00+03:00
в мире
китай
индия
бразилия
сергей лавров
снг
одкб
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
китай
индия
бразилия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, бразилия, сергей лавров, снг, одкб, евразийский экономический союз, евразия
В мире, Китай, Индия, Бразилия, Сергей Лавров, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Евразия
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров
Лавров: Запад отчаянно сопротивляется интеграциям на постсоветском пространстве