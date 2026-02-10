Рейтинг@Mail.ru
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
12:31 10.02.2026
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров
в мире
китай
индия
бразилия
сергей лавров
снг
одкб
евразийский экономический союз
в мире, китай, индия, бразилия, сергей лавров, снг, одкб, евразийский экономический союз, евразия
В мире, Китай, Индия, Бразилия, Сергей Лавров, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Евразия
Запад отчаянно сопротивляется интеграциям в Евразии, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Запад отчаянно сопротивляется объединению в интеграционные структуры Китая, Индии, Бразилии, объединениям в Евразии и на постсоветском пространстве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, страны, объединившиеся в интеграционные структуры, например, арабские страны ССАГПЗ (Совет сотрудничества государств Персидского залива - ред.), многие субрегиональные объединения на Евразийском континенте, такие как АСЕАН и наши постсоветские "конфигурации" – СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Союз России и Белоруссии - все они выступают как все более влиятельные игроки на международной арене... Запад этому отчаянно сопротивляется", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Вчера, 08:30
 
В миреКитайИндияБразилияСергей ЛавровСНГОДКБЕвразийский экономический союзЕвразия
 
 
