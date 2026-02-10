https://ria.ru/20260210/zapad-2073413028.html
ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:13:00+03:00
2026-02-10T12:13:00+03:00
2026-02-10T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"