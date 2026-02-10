https://ria.ru/20260210/zapad-2073382837.html
Западу придется вступить в мировой дипломатический клуб, заявил Яковенко
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западу рано или поздно придется присоединиться к дипломатическому клубу мирового большинства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"На протяжении последних десятилетий дипломатию хоронили не раз. Сначала ввиду однополярности: какая дипломатия в глобальной империи с ее вертикалью, замыкающейся на Вашингтон
! Затем появился пресловутый "порядок, основанный на правилах", относительно которых надо было каждый раз справляться по тому же адресу. Словом, никакой, даже маломальской основы для разговора на равных, что предполагает дипломатия", - сказал РИА Новости Яковенко
.
Однако дипломатия упорно продолжает заявлять о себе, будь то российско-американские контакты, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию или отношения в рамках БРИКС
и ШОС
, указал Яковенко.
Даже страны Запада, предпочитающие действовать посредством давления, не рвут с Москвой
дипотношения и не объявляют России
войну, заявил он.
"Понятно, что воевать они не готовы и вынуждены страховаться на случай неудачного для себя исхода украинской авантюры. Наверстывают эту морально ущербную позицию на путях демонизации России и закрытия своего медийно-информационного пространства от "враждебных" нарративов и неугодных фактов. И при этом исподволь начинают поговаривать о дипломатии", - отметил Яковенко.
"Так что золотой век дипломатии не за горами. Скорее, рано, чем поздно, Западу придется присоединиться к дипломатическому клубу мирового большинства - другого способа защищать свои интересы у западных столиц попросту не останется. Они уже зачастили в Нью-Дели
и Пекин
. То ли еще будет!", - подытожил он.