Западу придется вступить в мировой дипломатический клуб, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.02.2026
10:28 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zapad-2073382837.html
Западу придется вступить в мировой дипломатический клуб, заявил Яковенко
Западу рано или поздно придется присоединиться к дипломатическому клубу мирового большинства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 10.02.2026
россия, москва, александр яковенко
Россия, Москва, Александр Яковенко
Западу придется вступить в мировой дипломатический клуб, заявил Яковенко

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западу рано или поздно придется присоединиться к дипломатическому клубу мирового большинства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"На протяжении последних десятилетий дипломатию хоронили не раз. Сначала ввиду однополярности: какая дипломатия в глобальной империи с ее вертикалью, замыкающейся на Вашингтон! Затем появился пресловутый "порядок, основанный на правилах", относительно которых надо было каждый раз справляться по тому же адресу. Словом, никакой, даже маломальской основы для разговора на равных, что предполагает дипломатия", - сказал РИА Новости Яковенко.
Однако дипломатия упорно продолжает заявлять о себе, будь то российско-американские контакты, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию или отношения в рамках БРИКС и ШОС, указал Яковенко.
Даже страны Запада, предпочитающие действовать посредством давления, не рвут с Москвой дипотношения и не объявляют России войну, заявил он.
"Понятно, что воевать они не готовы и вынуждены страховаться на случай неудачного для себя исхода украинской авантюры. Наверстывают эту морально ущербную позицию на путях демонизации России и закрытия своего медийно-информационного пространства от "враждебных" нарративов и неугодных фактов. И при этом исподволь начинают поговаривать о дипломатии", - отметил Яковенко.
"Так что золотой век дипломатии не за горами. Скорее, рано, чем поздно, Западу придется присоединиться к дипломатическому клубу мирового большинства - другого способа защищать свои интересы у западных столиц попросту не останется. Они уже зачастили в Нью-Дели и Пекин. То ли еще будет!", - подытожил он.
РоссияМоскваАлександр Яковенко
 
 
