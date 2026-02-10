Западу придется вступить в мировой дипломатический клуб, заявил Яковенко

"Понятно, что воевать они не готовы и вынуждены страховаться на случай неудачного для себя исхода украинской авантюры. Наверстывают эту морально ущербную позицию на путях демонизации России и закрытия своего медийно-информационного пространства от "враждебных" нарративов и неугодных фактов. И при этом исподволь начинают поговаривать о дипломатии", - отметил Яковенко.