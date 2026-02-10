Рейтинг@Mail.ru
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией
06:17 10.02.2026
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией
Еще в начале 1990-х годов на Западе рассматривался вопрос об объединении России и Европы, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс... РИА Новости, 10.02.2026
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план интеграции с Россией

Аналитик Уилкерсон: на Западе рассматривали план объединения Европы с Россией

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Еще в начале 1990-х годов на Западе рассматривался вопрос об объединении России и Европы, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
В то же время Уилкерсон напомнил, что планы по тесной интеграции с Москвой западные политики обсуждали сразу же после распада СССР, но впоследствии о них забыли.
"Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — подчеркнул эксперт.
Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции заявил, что Россия "обожглась" на своем доверии к странам, чьи лидеры обещали, что не будет расширения НАТО на восток и что у Российской Федерации и Европы будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
