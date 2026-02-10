Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме приняли законопроект по букмекерским конторам и тотализаторам - РИА Новости, 10.02.2026
13:56 10.02.2026
В Госдуме приняли законопроект по букмекерским конторам и тотализаторам
В Госдуме приняли законопроект по букмекерским конторам и тотализаторам - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме приняли законопроект по букмекерским конторам и тотализаторам
Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с... РИА Новости, 10.02.2026
госдума рф
россия
https://ria.ru/20260101/bukmeker-2065907938.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065340044.html
россия
Новости
ru-RU
госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
В Госдуме приняли законопроект по букмекерским конторам и тотализаторам

ГД ужесточила требования к букмекерам и тотализаторам для борьбы с игроманией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией.
Как подчеркивается в пояснительной записке, игромания – социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бюджет станет получать от букмекеров и тотализаторов в 60 раз больше
1 января, 06:08
Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода.
Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.
Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости.
В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Согласно законопроекту, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) рекламной площади.
Красная Поляна. В казино - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17
 
Госдума РФРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
