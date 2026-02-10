https://ria.ru/20260210/zakharova-2073472838.html
Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос "стрелок Судного дня"
Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос "стрелок Судного дня" - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос "стрелок Судного дня"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника заявила, что ее интересует не вопрос "стрелок... РИА Новости, 10.02.2026
россия
Захарова рассказала, почему ее не интересует вопрос "стрелок Судного дня"
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника заявила, что ее интересует не вопрос "стрелок Судного дня", а ценности цивилизации.
В конце января 2026 года стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи, рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.
«
"Я, честно говоря, очень поверхностно знакома с этой терминологией, не потому что она неинтересна, но потому что руки не доходили. Не хочу даже рассуждать на этот счет. Давайте оставим это тем, для кого-то это является сферой профессиональных или личных интересов. Меня интересуют другие вещи. Меня интересует, как можно сделать так, чтобы наш сегодняшний день или жизнь будущих поколений была продолжена или развивалась в русле цивилизационных ценностей", - сказала она.
Захарова
отметила, что кто-то называет эти ценности традиционными, а кто-то – истинными или исконными.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед, тогда оставшееся до полуночи время составляло 89 секунд - наименьшее в истории проекта.