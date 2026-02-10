Рейтинг@Mail.ru
15:19 10.02.2026 (обновлено: 15:23 10.02.2026)
Захарова прокомментировала отношения России с ЕС
Москва всегда готова ответить доброжелательно на соответствующие действия партнеров, заявила официальный представитель Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, политика, москва
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Политика, Москва
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва всегда готова ответить доброжелательно на соответствующие действия партнеров, заявила официальный представитель Мария Захарова.
"А кто к нам с миром - так и мы с миром. ...Мне кажется в этом смысле мы даем намного больше, чем не то что требуем, а то, что получаем взамен. Поэтому у нас здесь концепция исторически сложившаяся", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Прямая трансляция интервью ведется в соцсетях агентства.
РоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаМосква
 
 
