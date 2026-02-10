Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, за что борется Россия - РИА Новости, 10.02.2026
15:14 10.02.2026 (обновлено: 15:24 10.02.2026)
Захарова рассказала, за что борется Россия
Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости
россия, мария захарова, в мире
Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова рассказала, за что борется Россия

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
«
"Мы сейчас ведем борьбу против тех, кто объявил нам гибридную войну без объявления, кто пытается как-то на нас стратегически нанести нам поражение, что мы боремся не просто (за) какие-то земли, которые должны нас увеличить, (а) за ценности, которые не имеют вот такого банального материального воплощения... Ценности, связанные с культурой, с языком, родной речью, с искусством, с традициями, с верой, с возможностью по-настоящему быть свободными людьми", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.
