Захарова рассказала, за что борется Россия
Россия сегодня борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости, 10.02.2026
Захарова: РФ борется не просто за земли, а за культурные и традиционные ценности