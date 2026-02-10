https://ria.ru/20260210/zakharova-2073457797.html
Захарова заявила о недопустимости общаться с Россией с позиций силы
Россия никогда не закрывала двери в отношениях с Евросоюзом, но общаться с Москвой с позиции силы недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:12:00+03:00
2026-02-10T15:12:00+03:00
2026-02-10T15:21:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
день дипломатического работника
россия
москва
2026
В мире, Россия, Евросоюз, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, День дипломатического работника
