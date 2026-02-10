https://ria.ru/20260210/zakharova-2073454602.html
Захарова прокомментировала покушение Украины на генерала Алексеева
Захарова прокомментировала покушение Украины на генерала Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова прокомментировала покушение Украины на генерала Алексеева
Покушение Киева на генерала Алексеева - это часть гибридной войны на деньги Запада, одной из целей данного теракта был срыв переговоров, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:58:00+03:00
2026-02-10T14:58:00+03:00
2026-02-10T15:14:00+03:00
украина
киев
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260210/alekseev-2073409699.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), покушение на генерала алексеева в москве, россия, в мире
Украина, Киев, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Россия, В мире
Захарова прокомментировала покушение Украины на генерала Алексеева
РИА Новости: Захарова назвала покушение на Алексеева попыткой сорвать переговоры