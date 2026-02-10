Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима

«

"Гадости, к сожалению, от них тоже надо ожидать, но то, что глобально это приведет к еще большей трагедии, а мы в этой ситуации выстоим, - сомнений никаких", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".