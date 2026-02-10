https://ria.ru/20260210/zakharova-2073454502.html
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
От киевского режима стоит ожидать гадостей, однако это не повлияет на способность России выстоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
Захарова: от киевского режима стоит ожидать гадостей