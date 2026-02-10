Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
14:57 10.02.2026
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима
От киевского режима стоит ожидать гадостей, однако это не повлияет на способность России выстоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
2026
Захарова рассказала, чего стоит ожидать от киевского режима

Захарова: от киевского режима стоит ожидать гадостей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. От киевского режима стоит ожидать гадостей, однако это не повлияет на способность России выстоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Гадости, к сожалению, от них тоже надо ожидать, но то, что глобально это приведет к еще большей трагедии, а мы в этой ситуации выстоим, - сомнений никаких", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".

Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
