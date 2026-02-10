Рейтинг@Mail.ru
00:54 10.02.2026
Захарова поздравила коллег с Днем дипломата
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломата. РИА Новости, 10.02.2026
россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломата.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
В своем Telegram-канале Захарова разместила открытку, выполненную в черно-белых тонах. На ней изображено здание МИД РФ, перо, бумага и надпись "День дипломата".
Захарова сопроводила открытку подписью "Поздравляю всех причастных!".
Дизайн открыток, которые размещаются в соцсетях МИД РФ на День дипломата, каждый год новый.
