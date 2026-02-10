Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073528414.html
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T21:41:00+03:00
2026-02-10T21:41:00+03:00
в мире
россия
украина
кайя каллас
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20251213/zaharova-2061774561.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, кайя каллас, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России

Захарова ответила на предложение Каллас создать список требований ЕС к России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Ранее Каллас заявила, что подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
«

"Пока не будем рассказывать, что сделаем с её (Каи Каллас - ред.) списком требований. Гусары, молчать!" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы евродипломатии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде
13 декабря 2025, 00:06
 
В миреРоссияУкраинаКайя КалласМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала