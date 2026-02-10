https://ria.ru/20260210/zaharova-2073471968.html
Захарова раскрыла секреты официальной формы дипломатов
Захарова раскрыла секреты официальной формы дипломатов - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова раскрыла секреты официальной формы дипломатов
Дипломатическая форма в системе МИД РФ полагается обладателям высших рангов, исполняется в двух цветах и рассчитана на особенно торжественные события
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дипломатическая форма в системе МИД РФ полагается обладателям высших рангов, исполняется в двух цветах и рассчитана на особенно торжественные события, рассказала в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника официальный представитель министерства Мария Захарова.
«
"Последние 15-20 лет мы живем с формой, она положена высшему дипломатическому составу. Не надо думать, что каждый сотрудник, который пришел на работу в МИД, одаривается кителем. Нет, только те, у кого есть высшие дипломатические ранги", - сказала она агентству.
Захарова уточнила, что речь идет о чрезвычайных и полномочных посланниках второго и первого классов, а также о чрезвычайных и полномочных послах.
«
"С этого момента можно и нужно заказать себе форму. Она имеет различия. Они всегда обозначаются. Форма, на мой взгляд, очень красивая. У нее два цвета исполнения - насыщенный черный цвет и белый с оттенком, может быть, слоновой кости, но не бежевый", - указала она.
При этом дипломат подчеркнула - черный и белый цвета предназначены не для мужчин и женщин соответственно. Светлая рассчитана на страны с жарким климатом, объяснила собеседница агентства.
«
"В основном предполагается, что форма предназначена, если мы говорим о послах, которые приезжают за рубеж для исполнения своей миссии, для передачи верительных грамот, для госприемов, для торжественных моментов. Для центрального аппарата это, безусловно, дни праздников. Иногда ношу форму и брифинги вела для того, чтобы ее показать", - заключила Захарова.
Прямая трансляция интервью велась в социальных сетях РИА Новости.