В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европейские страны сейчас не понимают, что им делать дальше и как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

"С одной стороны, на всех парах все еще давят на газ, реализуя концепцию противодействия России, это и поставки вооружений киевскому режиму, и спонсирование деньгами, и политическая поддержка. А с другой стороны, как говорится, "росно было на бумаге, да забыли про овраги". Теперь уже начали подпрыгивать на тех оврагах, которые стали последствием тех воронок, которые образовались после разрыва их же, поставляемых киевскому режиму снарядов. И что делать в этой ситуации, мало кто понимает", - сказала Захарова.