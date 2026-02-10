Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073460509.html
В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова
В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова
Европейские страны сейчас не понимают, что им делать дальше и как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:21:00+03:00
2026-02-10T15:21:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20260120/zapad-2068850928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, мария захарова
В мире, Россия, Евросоюз, Мария Захарова
В ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией, заявила Захарова

Захарова: в ЕС не понимают, как выходить из ситуации с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европейские страны сейчас не понимают, что им делать дальше и как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"С одной стороны, на всех парах все еще давят на газ, реализуя концепцию противодействия России, это и поставки вооружений киевскому режиму, и спонсирование деньгами, и политическая поддержка. А с другой стороны, как говорится, "росно было на бумаге, да забыли про овраги". Теперь уже начали подпрыгивать на тех оврагах, которые стали последствием тех воронок, которые образовались после разрыва их же, поставляемых киевскому режиму снарядов. И что делать в этой ситуации, мало кто понимает", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Момент наступил". Запад хочет заманить Россию в опасную ловушку
20 января, 08:00
 
В миреРоссияЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала