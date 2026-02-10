https://ria.ru/20260210/zaharova-2073457342.html
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - это акт терроризма со стороны Киева,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:10:00+03:00
2026-02-10T15:10:00+03:00
2026-02-10T15:11:00+03:00
в мире
россия
киев
мария захарова
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/31/1560723111_0:9:2960:1674_1920x0_80_0_0_84bc8c2d390df15157b5c7bd0d70481e.jpg
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073457141.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/31/1560723111_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_b688a6ea75648351bd4e389c5fd02ccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, мария захарова, покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
РИА Новости: Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма Киева
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - это акт терроризма со стороны Киева, который понимает, что на поле боя у него нет никаких перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Очередной акт терроризма, экстремизма, который проявляет киевский режим тогда, когда понимает в очередной раз, что на поле боя нет никаких перспектив для него", - сказала она агентству.