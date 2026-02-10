Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
15:10 10.02.2026 (обновлено: 15:11 10.02.2026)
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева
в мире
россия
киев
мария захарова
покушение на генерала алексеева в москве
россия
киев
в мире, россия, киев, мария захарова, покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Захарова назвала покушение на Алексеева актом терроризма со стороны Киева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - это акт терроризма со стороны Киева, который понимает, что на поле боя у него нет никаких перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Очередной акт терроризма, экстремизма, который проявляет киевский режим тогда, когда понимает в очередной раз, что на поле боя нет никаких перспектив для него", - сказала она агентству.
Планы Зеленского по поражению России потерпели неудачу, заявила Захарова
