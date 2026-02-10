Рейтинг@Mail.ru
Западные политики ангажированы, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073429517.html
Западные политики ангажированы, заявила Захарова
Западные политики ангажированы, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Западные политики ангажированы, заявила Захарова
Западные политики отличаются крайней политической конъюнктурностью и ангажированностью, они действуют без опоры на национальные интересы стран, которые... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:20:00+03:00
2026-02-10T13:20:00+03:00
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073333969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, нато
Россия, Мария Захарова, НАТО
Западные политики ангажированы, заявила Захарова

Захарова: западные политики действуют не в интересах своих стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные политики отличаются крайней политической конъюнктурностью и ангажированностью, они действуют без опоры на национальные интересы стран, которые представляют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (западные политика - ред.) крайне безграмотные и при этом крайне политически конъюнктурно ангажированы. Они не действуют исходя из национальных интересов той страны, которую представляют, они действуют исходя из тех установок, которые являются для них обязательными в связи с тем, что они являются членами НАТО или являются получателями какой-то помощи по линии брюссельских институтов", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что один из самых частых вопросов к российскому МИД - разъяснить, что имеют в виду западные политики, так как степень отсутствия знаний и безграмотности европейских чиновников ставит людей в тупик.
"Никто раньше не предполагал, что люди, которые на Западе приходят к власти таким выборным путем - через дебаты, ответы на вопросы, бесконечный контакт с населением - могут вот так демонстрировать свою безграмотность", - добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Вчера, 01:09
 
РоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала