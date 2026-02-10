Западные политики ангажированы, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные политики отличаются крайней политической конъюнктурностью и ангажированностью, они действуют без опоры на национальные интересы стран, которые представляют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они (западные политика - ред.) крайне безграмотные и при этом крайне политически конъюнктурно ангажированы. Они не действуют исходя из национальных интересов той страны, которую представляют, они действуют исходя из тех установок, которые являются для них обязательными в связи с тем, что они являются членами НАТО или являются получателями какой-то помощи по линии брюссельских институтов", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что один из самых частых вопросов к российскому МИД - разъяснить, что имеют в виду западные политики, так как степень отсутствия знаний и безграмотности европейских чиновников ставит людей в тупик.