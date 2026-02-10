Западные политики ангажированы, заявила Захарова

https://ria.ru/20260210/zaharova-2073429517.html
россия
мария захарова
нато
россия
россия, мария захарова, нато
Россия, Мария Захарова, НАТО
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные политики отличаются крайней политической конъюнктурностью и ангажированностью, они действуют без опоры на национальные интересы стран, которые представляют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (западные политика - ред.) крайне безграмотные и при этом крайне политически конъюнктурно ангажированы. Они не действуют исходя из национальных интересов той страны, которую представляют, они действуют исходя из тех установок, которые являются для них обязательными в связи с тем, что они являются членами НАТО
или являются получателями какой-то помощи по линии брюссельских институтов", - заявила Захарова
в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что один из самых частых вопросов к российскому МИД - разъяснить, что имеют в виду западные политики, так как степень отсутствия знаний и безграмотности европейских чиновников ставит людей в тупик.
"Никто раньше не предполагал, что люди, которые на Западе приходят к власти таким выборным путем - через дебаты, ответы на вопросы, бесконечный контакт с населением - могут вот так демонстрировать свою безграмотность", - добавила она.