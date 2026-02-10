Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН - РИА Новости, 10.02.2026
01:09 10.02.2026
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах... РИА Новости, 10.02.2026
2026
в мире, россия, германия, ссср, анналена бербок, мария захарова, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Германия, СССР, Анналена Бербок, Мария Захарова, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН

Захарова: Бербок избрали председателем ГА ООН для стирания памяти о нацистах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с сайтом KP.RU она отметила, что недругам России стала мешать Победа СССР как база всей системы международных организаций, в том числе ООН. Поэтому они решили вымарывать Победу, фальсифицировать историю, подчеркнула Захарова.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
28 сентября 2025, 02:44
"Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом", - сказала дипломат.
Однако враги России не учли, что каждая российская семья хранит портрет фронтовика и помнит о Победе. А в 2025 году страна показала, что не даст никому забыть, подчеркнула Захарова.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Бербок в сентябре приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН. Как отмечал в интервью РИА Новости бывший тогда зампостпредом РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН
5 июня 2025, 13:01
 
