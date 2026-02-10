МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В разговоре с сайтом KP.RU она отметила, что недругам России стала мешать Победа СССР как база всей системы международных организаций, в том числе ООН . Поэтому они решили вымарывать Победу, фальсифицировать историю, подчеркнула Захарова

"Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград Киев с Бабьим Яром и Сталинград , включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом", - сказала дипломат.

Однако враги России не учли, что каждая российская семья хранит портрет фронтовика и помнит о Победе. А в 2025 году страна показала, что не даст никому забыть, подчеркнула Захарова.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.