На ЗАЭС заявили о контролируемой ситуации на станции после атаки ВСУ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после атаки ВСУ под контролем, радиационный фон в районе станции соответствует нормам, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщили на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих станцию - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии "Днепровской".
«
"Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет", - сообщается в Telegram-канале станции.
Как отмечается, специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18