На ЗАЭС заявили о контролируемой ситуации на станции после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 10.02.2026
На ЗАЭС заявили о контролируемой ситуации на станции после атаки ВСУ
Ситуация на Запорожской АЭС после атаки ВСУ под контролем, радиационный фон в районе станции соответствует нормам, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 10.02.2026
энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина
На ЗАЭС заявили о контролируемой ситуации на станции после атаки ВСУ

ЗАЭС: радиационный фон в районе станции после атаки ВСУ соответствует нормам

Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© РИА Новости
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после атаки ВСУ под контролем, радиационный фон в районе станции соответствует нормам, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщили на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих станцию - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии "Днепровской".
"Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет", - сообщается в Telegram-канале станции.

Как отмечается, специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.
