"Прямая угроза". Китай объявил об ускоренной валютной экспансии

© AP Photo / Andy Wong Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время встречи в Пекине

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Юань нужно сделать мировой резервной валютой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В международных резервах активов, номинированных в китайской денежной единице, все больше. Как на это реагируют доллар и западная финансовая система — в материале РИА Новости.

"Время пришло"

Как пояснил Си, КНР нужна "мощная валюта", способная "найти широкое применение в международной торговле, инвестициях, на финансовых рынках и получить статус резервной".

« По его словам, для этого требуются "сильный центральный банк", эффективно управляющий денежными средствами, конкурентоспособные в мировом масштабе финансовые институты и международные центры, которые смогут "привлекать капитал и оказывать влияние на глобальное ценообразование".

Как отмечает Financial Times, Пекин давно пытается стимулировать интернационализацию юаня.

В корзину резервных валют МВФ его включили в октябре 2016 года. В центральных банках мира юаня пока не больше двух процентов. Однако, как считают эксперты, к концу десятилетия этот показатель увеличится в пять раз.

Такой прогноз, в частности, озвучили аналитики одного из крупнейших инвестбанков — UBS. Обосновали это укреплением позиций Пекина в глобальной экономике и ростом расчетов в национальной валюте. Китай — второй в мире по ВВП (по ППС), крупнейший экспортер.

Нужны реформы

Юаню мешают ограниченная конвертируемость, контроль за движением капитала, низкая ликвидность на рынке госдолга, внешнеполитические риски.

« "Нужны реформы: либерализация движения капитала, расширение доступа иностранных инвесторов на рынок китайских гособлигаций, постепенный переход к более гибкому курсообразованию, а также наращивание расчетов в юанях в международной торговле — особенно в энергетическом секторе", — перечисляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".

Пока рынок китайских гособлигаций уступает американским трежерис по ликвидности, прозрачности и инфраструктуре, роль юаня в резервах ограничена, подчеркивает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

По мнению Ольги Гогаладзе, эксперта по финансовым рынкам, наиболее реалистичный прогноз — увеличение доли юаня в резервах с нынешних двух до пяти-семи процентов. Но при условии ускоренной либерализации восемь-десять процентов к 2030-му вполне возможны. При этом основными драйверами роста выступят не страны G7, а государства Глобального Юга и партнеры по БРИКС+.

Вызов доллару

Таким образом, для полноценной резервной валюты юаню пока далеко. Тем не менее последовательная стратегия Пекина по снижению долларовой зависимости уже принесла плоды. Это в первую очередь собственные расчетные механизмы и платежные системы.

« "По сути, Китай активно строит альтернативную валютную систему, где юань, обеспеченный золотом, может использоваться в расчетах за сырье. Это стратегия не просто ухода от доллара, а создания параллельной финансовой архитектуры", — указывает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.

С 2015 года доля доллара в мировых резервах упала с 59 до 40 процентов. Главный резервный актив сейчас — золото.

Архитектура БРИКС

Доллар сдает позиции не только в резервах, но и в международной торговле. По данным на январь, в расчетах через SWIFT на него приходится 79,53 процента — это исторический минимум. Особенно заметно ослабление монополии американской денежной единицы в Азии и странах БРИКС, где доля сделок в нацвалютах достигла 65 процентов. При этом 50 процентов — это юань.

В 2025-м товарооборот в БРИКС превысил отметку в триллион долларов. В мировом ВВП страны объединения — это почти 40 процентов.

Сейчас к тестированию готовят единую платежную систему BRICS Pay. Усиление юаня, по мнению аналитиков, ускорит этот проект.

« Китай — крупнейший игрок в группе, поэтому юань имеет наибольшие шансы стать ведущей валютой в рамках данной инициативы благодаря мощному финансовому сектору и сильной экономике КНР, говорит Владимир Виноградов, гендиректор Pro-Vision Communications.

BRICS Pay позволит обходиться без SWIFT, снижать комиссии и ускорять расчеты. Интеграция цифрового юаня с другими цифровыми валютами (тем же рублем) повысит эффективность трансграничных операций, добавляет Ольга Веретенникова.