"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Яндекс" запускает новый сезон стажировок для студентов, расширив набор специалистов в области машинного обучения (ML) до 500 человек, сообщает компания.

Всего за год планируется нанять по всем специальностям рекордные 3200 стажеров — на 500 больше, чем в 2025 году. Также открылась регистрация на ближайшие молодежные проекты "Яндекса", включая фестиваль о технологиях и карьере Young Con, тренировки по алгоритмам и "Баттл вузов".

Как отметили в "Яндексе", машинное обучение стало ключевым направлением сезона. "Потребность в специалистах растет вместе с развитием ИИ-продуктов: так, в исследовательском департаменте (R&D) и в команде разработки технологий Alice AI число вакансий для стажеров выросло на треть. Им предстоит решать амбициозные задачи: создавать ИИ-агентов для Алисы AI, развивать большие языковые модели и технологии автономного транспорта, а также заниматься новым направлением 2026 года — обучением роботов-гуманоидов", - пояснили в компании.

Помимо ML, набор открыт по всем основным техническим направлениям: фронтенд, бэкенд, аналитика и мобильная разработка. Для нетехнических специалистов есть стажировки в области финансов, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. Стажеры присоединяются к командам сервисов "Яндекса" и работают над реальными проектами наравне со штатными сотрудниками.