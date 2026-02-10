Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/yandeks-2073497045.html
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление - РИА Новости, 10.02.2026
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление
"Яндекс" запускает новый сезон стажировок для студентов, расширив набор специалистов в области машинного обучения (ML) до 500 человек, сообщает компания. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:58:00+03:00
2026-02-10T17:58:00+03:00
технологии
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073496591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93a799ffa0e0de198c9d4b83d89b3ed5.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073496591_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_903ea49ca289c4d0460bb57df7f5c697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление

"Яндекс" увеличит набор стажеров в новом сезоне

© Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса""Яндекс"
Яндекс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"
"Яндекс"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Яндекс" запускает новый сезон стажировок для студентов, расширив набор специалистов в области машинного обучения (ML) до 500 человек, сообщает компания.
Всего за год планируется нанять по всем специальностям рекордные 3200 стажеров — на 500 больше, чем в 2025 году. Также открылась регистрация на ближайшие молодежные проекты "Яндекса", включая фестиваль о технологиях и карьере Young Con, тренировки по алгоритмам и "Баттл вузов".
Как отметили в "Яндексе", машинное обучение стало ключевым направлением сезона. "Потребность в специалистах растет вместе с развитием ИИ-продуктов: так, в исследовательском департаменте (R&D) и в команде разработки технологий Alice AI число вакансий для стажеров выросло на треть. Им предстоит решать амбициозные задачи: создавать ИИ-агентов для Алисы AI, развивать большие языковые модели и технологии автономного транспорта, а также заниматься новым направлением 2026 года — обучением роботов-гуманоидов", - пояснили в компании.
Помимо ML, набор открыт по всем основным техническим направлениям: фронтенд, бэкенд, аналитика и мобильная разработка. Для нетехнических специалистов есть стажировки в области финансов, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. Стажеры присоединяются к командам сервисов "Яндекса" и работают над реальными проектами наравне со штатными сотрудниками.
"Опыт показывает: лучший способ вырастить классного специалиста — это сразу погрузить его в реальную разработку. Для нас сезон стажировок — это возможность найти и обучить будущих коллег, а для ребят — возможность начать карьеру", — приводится в сообщении комментарий технического директора Яндекс Поиска Алексея Гусакова.
 
ТехнологииЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала