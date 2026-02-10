https://ria.ru/20260210/yakovenko-2073379168.html
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.02.2026
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко
США на фоне иссякания ресурса глобального доминирования Запада пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты, такой оценкой с РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:12:00+03:00
2026-02-10T10:12:00+03:00
2026-02-10T10:12:00+03:00
в мире
сша
россия
северная америка
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c5e78668ca228a08f9883b1a5a7eac62.jpg
https://ria.ru/20251202/solidarnost-2059164857.html
сша
россия
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9fe1b5a2ab80e722e240c6cb0efd863e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, северная америка, александр яковенко
В мире, США, Россия, Северная Америка, Александр Яковенко
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко
Яковенко: США пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты