Рейтинг@Mail.ru
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/yakovenko-2073379168.html
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.02.2026
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко
США на фоне иссякания ресурса глобального доминирования Запада пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты, такой оценкой с РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:12:00+03:00
2026-02-10T10:12:00+03:00
в мире
сша
россия
северная америка
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c5e78668ca228a08f9883b1a5a7eac62.jpg
https://ria.ru/20251202/solidarnost-2059164857.html
сша
россия
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9fe1b5a2ab80e722e240c6cb0efd863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, северная америка, александр яковенко
В мире, США, Россия, Северная Америка, Александр Яковенко
Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко

Яковенко: США пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США на фоне иссякания ресурса глобального доминирования Запада пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты, такой оценкой с РИА Новости поделился заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Ресурс западного доминирования над миром иссяк, и теперь США добиваются для западной цивилизации "позиции силы", а для Северной Америки или Западного полушария - статуса ведущего региона мира", - сказал Яковенко.
Он отметил, что Штаты также пытаются стать глобальной энергетической державой, зависимость от которой была бы даже у конкурентов, включая Россию, Индию и Китай.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США
2 декабря 2025, 12:25
 
В миреСШАРоссияСеверная АмерикаАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала