Ресурс западного доминирования над миром иссяк, заявил Яковенко

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США на фоне иссякания ресурса глобального доминирования Запада пытаются превратить Западное полушарие в ведущий регион планеты, такой оценкой с РИА Новости поделился заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.