© Фото : соцсети Обстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино

Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.

« "По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.