Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине - РИА Новости, 10.02.2026
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине
Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T21:17:00+03:00
2026-02-10T21:17:00+03:00
2026-02-10T23:12:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
«
"По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино
в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
Отмечается, что следователи и криминалисты прибыли на место происшествия, в ближайшее время приступят к осмотру. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.