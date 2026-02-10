Рейтинг@Mail.ru
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 10.02.2026 (обновлено: 23:12 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/vzryv-2073526576.html
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине - РИА Новости, 10.02.2026
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине
Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T21:17:00+03:00
2026-02-10T23:12:00+03:00
фрязино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073523283_0:183:783:623_1920x0_80_0_0_f8c9c3e69c1969ce9ec8e8b96e69bba6.jpg
https://ria.ru/20260210/primore-2073353449.html
фрязино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073523283_0:110:783:697_1920x0_80_0_0_8b65b33093b125f234c1c6e68dc0d617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Фрязино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва в машине

Во Фрязино мужчина пострадал после взрыва неустановленного устройства в машине

© Фото : соцсетиОбстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Обстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : соцсети
Обстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
«
"По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
Отмечается, что следователи и криминалисты прибыли на место происшествия, в ближайшее время приступят к осмотру. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Приморец подозревается в покушении на убийство дочери
Вчера, 07:08
 
ФрязиноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала