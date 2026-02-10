https://ria.ru/20260210/vyplaty-2073383154.html
Выплату в 200 тысяч рублей ввели для пензенских студенческих семей
Выплату в 200 тысяч рублей ввели для пензенских студенческих семей - РИА Новости, 10.02.2026
Выплату в 200 тысяч рублей ввели для пензенских студенческих семей
Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей в Пензенской области введена по поручению губернатора региона... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:30:00+03:00
2026-02-10T10:30:00+03:00
2026-02-10T10:30:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960439833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f739da085fd664ec106dd4df9c00e8a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960439833_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_84faa53b14d34429d91ddcd75929af5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко
Пензенская область, Олег Мельниченко
Выплату в 200 тысяч рублей ввели для пензенских студенческих семей
В Пензенской области для студенческих семей введена выплата в 200 тыс рублей
САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей в Пензенской области введена по поручению губернатора региона Олега Мельниченко.
"Установить дополнительную меру поддержки по предоставлению единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка (детей) в студенческой семье... Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2030", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства области.
Единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка, который родится после 1 января 2026 года на территории Пензенской области. Оба родителя или единственный родитель на дату рождения ребенка должны обучаться по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в регионе. Также дополнительными условиями являются возраст родителей до 35 лет и проживание на территории Пензенской области не менее трех лет.
В декабре 2025 года губернатор Олег Мельниченко анонсировал, что в 2026 году стартует выплата регионального семейного капитала для молодых родителей в возрасте до 35 лет. Семьи, где после 1 июня 2026 года родится второй ребенок, получат 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий.
В рамках нацпроекта "Семья" в Пензенской области в прошлом году была введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для будущих мам-студенток. В каждом районе для мам новорожденных были открыты пункты проката вещей первой необходимости. А студенческие семьи с детьми до трех лет получили право на бесплатную помощь социальных нянь.