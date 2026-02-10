Выплату в 200 тысяч рублей ввели для пензенских студенческих семей

САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей в Пензенской области введена по поручению губернатора региона Олега Мельниченко.

"Установить дополнительную меру поддержки по предоставлению единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка (детей) в студенческой семье... Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2030", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства области.

Единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка, который родится после 1 января 2026 года на территории Пензенской области. Оба родителя или единственный родитель на дату рождения ребенка должны обучаться по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в регионе. Также дополнительными условиями являются возраст родителей до 35 лет и проживание на территории Пензенской области не менее трех лет.

В декабре 2025 года губернатор Олег Мельниченко анонсировал, что в 2026 году стартует выплата регионального семейного капитала для молодых родителей в возрасте до 35 лет. Семьи, где после 1 июня 2026 года родится второй ребенок, получат 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий.