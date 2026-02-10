В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений. В среднем, по региональным вузам диапазон минимальных баллов варьируется от 36 до 50 баллов", - сказал Леонов

Парламентарий отметил, что для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология" потребуется минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии, для поступления в Алтайский государственный медицинский университет на базовые направления - от 37 до 42 баллов.

Кроме того, по базовым направлениям "Лечебное дело", "Стоматология" и "Педиатрия" в РНИМУ им. Н.И. Пирогова минимальные баллы для поступления варьируются от 50 до 56 баллов за один предмет.

"Один из самых высоких баллов для поступления на "Лечебное дело" зафиксирован в "Казанском государственном медицинском университете", он составил 65 баллов по всем трем дисциплинам", - подчеркнул он.

Леонов добавил, что для некоторых вузов исключены отдельные предметы для сдачи экзамена, например, в Иркутском государственном медицинском университете математика больше не входит в перечень обязательных ЕГЭ для поступления на специальность "Клиническая психология". По его словам, необходимо будет сдать только русский язык, биологию и обществознание.