Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/vuzy-2073345677.html
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:08:00+03:00
2026-02-10T04:08:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483630_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_787afeb13e3ef035ac58d706116ed70a.jpg
https://ria.ru/20260205/medvuzy-2072535543.html
https://ria.ru/20251216/ege-2062392666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483630_63:0:1267:903_1920x0_80_0_0_81a9cc6f5e5c11fbe6beea295133b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

РИА Новости: для поступления в медвузы в 2026 году потребуется от 36 баллов ЕГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в региональные медицинские вузы варьируется от 36 до 50 баллов в 2026 году, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений. В среднем, по региональным вузам диапазон минимальных баллов варьируется от 36 до 50 баллов", - сказал Леонов.
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
5 февраля, 18:07
Парламентарий отметил, что для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология" потребуется минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии, для поступления в Алтайский государственный медицинский университет на базовые направления - от 37 до 42 баллов.
Кроме того, по базовым направлениям "Лечебное дело", "Стоматология" и "Педиатрия" в РНИМУ им. Н.И. Пирогова минимальные баллы для поступления варьируются от 50 до 56 баллов за один предмет.
"Один из самых высоких баллов для поступления на "Лечебное дело" зафиксирован в "Казанском государственном медицинском университете", он составил 65 баллов по всем трем дисциплинам", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что для некоторых вузов исключены отдельные предметы для сдачи экзамена, например, в Иркутском государственном медицинском университете математика больше не входит в перечень обязательных ЕГЭ для поступления на специальность "Клиническая психология". По его словам, необходимо будет сдать только русский язык, биологию и обществознание.
"В то же время в "Ивановском государственном медицинском университете" на направление "Клиническая психология" сдать нужно сразу пять предметов - русский, биологию, химию, обществознание и математику. В ряде других вузов абитуриенты могут поступить на направление "Медицинская кибернетика", где требуется сдать рекордное количество предметов - шесть дисциплин, среди которых русский, математика, биология, химия, физика, информатика", - заключил он.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
16 декабря 2025, 14:59
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала