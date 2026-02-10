Рейтинг@Mail.ru
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 10.02.2026 (обновлено: 23:28 10.02.2026)
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
Одна из раненных беспилотником ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области девочек направлена в Крым на лечение, вторая госпитализирована в Геническе, сообщил... РИА Новости, 10.02.2026
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым

Омбудсмен Георгиев: раненную ВСУ в Херсонской области девочку направили в Крым

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Одна из раненных беспилотником ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области девочек направлена в Крым на лечение, вторая госпитализирована в Геническе, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Беспилотник ВСУ атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, где играли дети, две девочки 9 и 10 лет ранены, они госпитализированы, сообщал губернатор Владимир Сальдо.
"Раненые дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Один ребёнок в стабильном состоянии, под наблюдением специалистов Генической ЦРБ. Второй ребёнок, которому необходима помощь узкопрофильных врачей, направлен для лечения в Крым", - написал Георгиев в Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика КрымГеническВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
