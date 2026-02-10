Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Одна из раненных беспилотником ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области девочек направлена в Крым на лечение, вторая госпитализирована в Геническе, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.