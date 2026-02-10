https://ria.ru/20260210/vsu-2073537728.html
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым - РИА Новости, 10.02.2026
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
Одна из раненных беспилотником ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области девочек направлена в Крым на лечение, вторая госпитализирована в Геническе, сообщил... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
республика крым
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
Девочку, раненную беспилотником ВСУ под Херсоном, направили в Крым
Омбудсмен Георгиев: раненную ВСУ в Херсонской области девочку направили в Крым