Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 10.02.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки подлым ударом по мирным жителям. РИА Новости, 10.02.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом

Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки подлым ударом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки подлым ударом по мирным жителям.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки, шесть человек ранены, погиб настоятель Днепрорудненского храма, протоиерей Сергий.
"Украинским националистическим режимом был нанесен очередной подлый удар по мирным жителям села Скельки Васильевского муниципального округа", - сказал Балицкий журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
