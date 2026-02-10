https://ria.ru/20260210/vsu-2073496797.html
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом - РИА Новости, 10.02.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки подлым ударом по мирным жителям. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
