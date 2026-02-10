https://ria.ru/20260210/vsu-2073485146.html
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе - РИА Новости, 10.02.2026
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания SRF. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:11:00+03:00
2026-02-10T17:11:00+03:00
2026-02-10T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
восточная европа
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073443902.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073476525.html
украина
восточная европа
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, восточная европа, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Восточная Европа, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
SRF: у Киева возникли бреши на фронте из-за роста числа уклонистов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания SRF
.
"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.
По оценкам корреспондента SRF по Восточной Европе
Юдит Хубер, мужчины на Украине
предпочитают уклоняться от службы, поскольку видят, "что многие другие успешно это делают". Она также отметила, что военные с боевым опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава в ВСУ
, а также истощения.
Более того, как подчеркивает журналист, мобилизованные солдаты отказываются от отправки на фронт из-за недостаточной подготовки, поэтому они "используют любую возможность, чтобы дезертировать".
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
предполагал, что Киев
скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.