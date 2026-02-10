"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания SRF

"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.

По оценкам корреспондента SRF по Восточной Европе Юдит Хубер, мужчины на Украине предпочитают уклоняться от службы, поскольку видят, "что многие другие успешно это делают". Она также отметила, что военные с боевым опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава в ВСУ , а также истощения.

Более того, как подчеркивает журналист, мобилизованные солдаты отказываются от отправки на фронт из-за недостаточной подготовки, поэтому они "используют любую возможность, чтобы дезертировать".

Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.

Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.