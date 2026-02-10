Рейтинг@Mail.ru
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 10.02.2026
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания SRF. РИА Новости, 10.02.2026
украина, восточная европа, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Восточная Европа, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе

SRF: у Киева возникли бреши на фронте из-за роста числа уклонистов

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Украины образовались бреши на фронте из-за роста числа уклонистов и дезертиров, сообщает телерадиокомпания SRF.
"Вдоль всего фронта зияют огромные бреши; целые участки защищает всего лишь небольшое число военных.<…> В настоящее время украинская армия едва удерживает фронт", — говорится в материале.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
По оценкам корреспондента SRF по Восточной Европе Юдит Хубер, мужчины на Украине предпочитают уклоняться от службы, поскольку видят, "что многие другие успешно это делают". Она также отметила, что военные с боевым опытом покидают части из-за нехватки вооружения и личного состава в ВСУ, а также истощения.
Более того, как подчеркивает журналист, мобилизованные солдаты отказываются от отправки на фронт из-за недостаточной подготовки, поэтому они "используют любую возможность, чтобы дезертировать".
Интервью Марии Захаровой РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
Вчера, 14:44
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а многие числятся пропавшими без вести.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВосточная ЕвропаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
