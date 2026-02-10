https://ria.ru/20260210/vsu-2073467657.html
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из Луганска, Донецка и Запорожской области, а также отказываются возвращать их из плена российской... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:50:00+03:00
2026-02-10T15:50:00+03:00
2026-02-10T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
донецк
запорожская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
луганск
донецк
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, донецк, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Донецк, Запорожская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
Мирошник: ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из ЛНР и ДНР