ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 10.02.2026
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из Луганска, Донецка и Запорожской области, а также отказываются возвращать их из плена российской... РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из Луганска, Донецка и Запорожской области, а также отказываются возвращать их из плена российской стороне, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Как рассказал Мирошник, украинская сторона старается не менять военнопленных из освобожденных территорий, которые воюют на стороне ВС РФ. Киевский режим оправдывает это тем, что они якобы являются украинскими гражданами, и поэтому их будут судить на Украине.
"Поэтому Украина и блокирует обмены, потому что не хочет отдавать ребят из Луганска, Донецка, Запорожской области. Ребят, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свой дом. Мало того, что над ними издеваются с повышенной мотивацией, так еще стараются не отдавать", - сказал Мирошник.
По его мнению, это серьезный вопрос, который должен решаться на международном уровне.
