ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными, заявил Мирошник

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из Луганска, Донецка и Запорожской области, а также отказываются возвращать их из плена российской стороне, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.